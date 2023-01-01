У ГУР розповіли про спроби кремля втягнути у війну Білорусь
Сьогодні, 15:15
Російська федерація надалі розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України - як стратегічного завдання.
Про це заявив в в ефірі Radio NV представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про підготовку російської ФСБ та білоруського КДБ Білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, передає ТСН.
"Є стратегічне завдання кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці рф. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати", - заявив Юсов.
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З його слів, це вже не перша спроба провокації з боку рф, аби дискредитувати Україну, а також втягнути Білорусь у війну. Натомість у Мінську, наголошує представник розвідки, розуміють і те, хто насправді стоїть за цими намаганнями, і те, що війна не в їхніх- інтересах. Втім, москва й надалі не полишатиме спроб "спровокувати" країну.
Юсов каже, що рф досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.
"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", - пояснив Юсов.
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Про це заявив в в ефірі Radio NV представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про підготовку російської ФСБ та білоруського КДБ Білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, передає ТСН.
"Є стратегічне завдання кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці рф. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати", - заявив Юсов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
З його слів, це вже не перша спроба провокації з боку рф, аби дискредитувати Україну, а також втягнути Білорусь у війну. Натомість у Мінську, наголошує представник розвідки, розуміють і те, хто насправді стоїть за цими намаганнями, і те, що війна не в їхніх- інтересах. Втім, москва й надалі не полишатиме спроб "спровокувати" країну.
Юсов каже, що рф досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.
"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", - пояснив Юсов.
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