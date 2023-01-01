Дія.Бізнес у Луцьку: відповідаємо на 10 питань про роботу центру





Разом із командою центру Дія.Бізнес у Луцьку відповідаємо на популярні запитання про його роботу.



Як потрапити на подію у центр Дія.Бізнес?



Зареєструйтеся на сайті центру



Очікуйте на лист від адміністратора про те, що ви потрапили до основного списку учасників. Підтвердіть вашу участь та приходьте на захід у центр Дія.Бізнес у Луцьку за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 26.



У випадку, якщо подія відбувається онлайн, ви отримаєте посилання для входу на електронну адресу.



Як отримати консультацію?



Обовʼязковим етапом консультування є первинна консультація. Щоб її отримати, вам необхідно увійти на



Як стати спікером?



Якщо ви бажаєте виступити з лекцією чи тренінгом, вам необхідно звернутися до адміністратора в будь-якому зручному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або написати в



Кожен спікер заповнює коротку форму, про що планує розповісти. Якщо тема заходу відповідає актуальним потребам аудиторії, з вами звʼяжеться менеджер для обговорення організаційних питань.



Як зареєструватися на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку?



Команда центру Дія.Бізнес зробила реєстрацію простою та комфортною для кожного відвідувача. Вам достатньо перейти за посиланням https://diia-business-lutsk.com/ в правому верхньому куті екрану вибрати розділ «Зареєструватися» та заповнити ваші контактні дані.



Якщо під час реєстрації виникли труднощі, зверніться за допомогою до працівників центру в будь-якому доступному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або в



Як першим дізнаватися про всі заходи?



Для цього вам достатньо бути користувачем сайту Дія.Бізнес у Луцьку. На цій платформі найперше відкривається реєстрація на всі заходи. А щоб ви точно нічого не пропустили, на сайті можна додавати події в Google календар.



Рекомендуємо підписатися на Instagram, Facebook та Telegram центру і налаштувати сповіщення, щоб ви завжди бачили першими нові анонси.



Як відбувається повернення коштів, якщо ви не можете прийти на платну подію?



У випадку, якщо ви не можете прийти на подію, вам необхідно скасувати участь. Зробити це можна на сайті: увійдіть в особистий кабінет, виберіть подію та натисніть «Скасувати участь». Зробити це можна не пізніше, ніж за чотири години до початку події. У разі вчасного скасування участі, кошти буде повернуто на ваш рахунок.



Як дізнатися, чи буде запис події?



Про те, чи буде запис виступу конкретного спікера ви можете дізнатися в соцмережах.



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Яка вартість оренди в центрі Дія.Бізнес у Луцьку?



Зараз у центрі діє спеціальна пропозиція для відвідувачів. Зранку з 10:00 до 14:00 вартість однієї години оренди в кімнаті для переговорів — 400 грн, а на подієвому майданчику — 800 грн. З 14:00 по 19:00 за дві години в кімнаті для переговорів — 1 000 грн, а на подієвому майданчику — 2 000 грн. У вартість входить кава, чай та вода.



Оренда на весь день можлива за відсутності подій у центрі Дія.Бізнес у Луцьку, а її вартість обговорюється індивідуально за номером + 380 67 222 40 32.



Пропозиція діє до 30 листопада 2023 року.



Як потрапити на екскурсію?



Якщо ви плануєте групову екскурсію від пʼяти та більше людей — повідомте про це адміністратора центру в будь-якому зручному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або в



Екскурсії в центрі безоплатні. Команда центру підбере час та все організує.



На індивідуальні екскурсії до пʼяти людей реєстрація не обовʼязкова. Чекаємо вас у будні дні з 10:00 до 19:00, та в суботу з 10:00 до 16:00.



Залишилися питання щодо роботи центру?

Заповніть форму на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку й команда обовʼязково звʼяжеться з вами.



Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр Дія.Бізнес — місце для розвитку підприємців у Луцьку. За півроку роботи тут провели 130+ подій та 200+ консультацій, а центр відвідало понад 3 800 гостей.Разом із командою центру Дія.Бізнес у Луцьку відповідаємо на популярні запитання про його роботу.Зареєструйтеся на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку або увійдіть у ваш особистий профіль, якщо раніше вже зареєструвалися. Перейдіть у розділ «Події», оберіть захід, який вам цікаво відвідати і натисніть кнопку «Зареєструватися».Очікуйте на лист від адміністратора про те, що ви потрапили до основного списку учасників. Підтвердіть вашу участь та приходьте на захід у центр Дія.Бізнес у Луцьку за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 26.У випадку, якщо подія відбувається онлайн, ви отримаєте посилання для входу на електронну адресу.Обовʼязковим етапом консультування є первинна консультація. Щоб її отримати, вам необхідно увійти на Портал Дія.Бізнес , перейти в розділі «Отримати консультацію» та секцію «Знайомство», і натиснути кнопку «Оформити». Зустріч із хелпером відбувається у зручному для вас форматі наживо або онлайн.Якщо ви бажаєте виступити з лекцією чи тренінгом, вам необхідно звернутися до адміністратора в будь-якому зручному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або написати в Instagram Кожен спікер заповнює коротку форму, про що планує розповісти. Якщо тема заходу відповідає актуальним потребам аудиторії, з вами звʼяжеться менеджер для обговорення організаційних питань.Команда центру Дія.Бізнес зробила реєстрацію простою та комфортною для кожного відвідувача. Вам достатньо перейти за посиланнямв правому верхньому куті екрану вибрати розділ «Зареєструватися» та заповнити ваші контактні дані.Якщо під час реєстрації виникли труднощі, зверніться за допомогою до працівників центру в будь-якому доступному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або в Instagram . Вони допоможуть вам завершити процедуру.Для цього вам достатньо бути користувачем сайту Дія.Бізнес у Луцьку. На цій платформі найперше відкривається реєстрація на всі заходи. А щоб ви точно нічого не пропустили, на сайті можна додавати події в Google календар.Рекомендуємо підписатися на Instagram, Facebook та Telegram центру і налаштувати сповіщення, щоб ви завжди бачили першими нові анонси.У випадку, якщо ви не можете прийти на подію, вам необхідно скасувати участь. Зробити це можна на сайті: увійдіть в особистий кабінет, виберіть подію та натисніть «Скасувати участь». Зробити це можна не пізніше, ніж за чотири години до початку події. У разі вчасного скасування участі, кошти буде повернуто на ваш рахунок.Про те, чи буде запис виступу конкретного спікера ви можете дізнатися в соцмережах.Підписуйтеся на YouTube канал Дія.Бізнес у Луцьку , там є доступні до перегляду лекції.Зараз у центрі діє спеціальна пропозиція для відвідувачів. Зранку з 10:00 до 14:00 вартість однієї години оренди в кімнаті для переговорів — 400 грн, а на подієвому майданчику — 800 грн. З 14:00 по 19:00 за дві години в кімнаті для переговорів — 1 000 грн, а на подієвому майданчику — 2 000 грн. У вартість входить кава, чай та вода.Оренда на весь день можлива за відсутності подій у центрі Дія.Бізнес у Луцьку, а її вартість обговорюється індивідуально за номером + 380 67 222 40 32.Пропозиція діє до 30 листопада 2023 року.Якщо ви плануєте групову екскурсію від пʼяти та більше людей — повідомте про це адміністратора центру в будь-якому зручному для вас месенджері: Telegram або Viber за номером +38 067 222 40 32 або в Instagram Екскурсії в центрі безоплатні. Команда центру підбере час та все організує.На індивідуальні екскурсії до пʼяти людей реєстрація не обовʼязкова. Чекаємо вас у будні дні з 10:00 до 19:00, та в суботу з 10:00 до 16:00.на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку й команда обовʼязково звʼяжеться з вами.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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