Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня





Про це повідомляють у



Вдень – місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 10-15° тепла.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +16°.



Народний прогноз погоди: ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 15 жовтня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вдень – місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 10-15° тепла.За даними Sinoptik , у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +16°.ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.

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