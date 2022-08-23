Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 15 жовтня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вдень – місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +16°.
Народний прогноз погоди: ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.
Головне фото Freepik
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вдень – місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 10-15° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +16°.
Народний прогноз погоди: ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.
Головне фото Freepik
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