Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
У неділю, 15 жовтня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вдень – місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 10-15° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +9° до +16°.

Народний прогноз погоди: ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.

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Теги: погода, синоптик
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