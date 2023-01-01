Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО
Бійці підрозділу ударних безпілотників VORON 100 100-ї окремої бригади тероборони на Сході України знищили російський танк.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"Підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» продовжує наводити жах на окупантів! Бійці підрозділу щодня завдають разючих ударів по техніці – зокрема, броньованій – та особовому складу противника. Цього разу оператор «VORON 100» з ювелірною точністю вразив ворожий танк! Далі буде! І буде ще більше «бавовни»", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські тероборонівці, танк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська», – Зеленський
Сьогодні, 21:05
Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
«Щодня по парі»: незряча волонтерка з Луцька сплела чергову партію робочих рукавиць для волинських бійців. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Волинські тероборонівці підбили на Сході російський танк. ВІДЕО Волинські тероборонівці підбили на Сході російський танк. ВІДЕО
09 серпень, 09:20
Пілот FPV-дрона вистежив БМД: волинські воїни знищили бойову машину десанту росіян Пілот FPV-дрона вистежив БМД: волинські воїни знищили бойову машину десанту росіян
29 вересень, 11:42
Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО
09 вересень, 12:30
Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку». ВІДЕО Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку». ВІДЕО
22 серпень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська», – Зеленський
Сьогодні, 21:05
 0
Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
 0
«Щодня по парі»: незряча волонтерка з Луцька сплела чергову партію робочих рукавиць для волинських бійців. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8