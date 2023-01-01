Волинські тероборонівці знищили російський танк. ВІДЕО





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"Підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» продовжує наводити жах на окупантів! Бійці підрозділу щодня завдають разючих ударів по техніці – зокрема, броньованій – та особовому складу противника. Цього разу оператор «VORON 100» з ювелірною точністю вразив ворожий танк! Далі буде! І буде ще більше «бавовни»", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці підрозділу ударних безпілотників VORON 100 100-ї окремої бригади тероборони на Сході України знищили російський танк.Про це повідомили на сторінці бригади."Підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100» продовжує наводити жах на окупантів! Бійці підрозділу щодня завдають разючих ударів по техніці – зокрема, броньованій – та особовому складу противника. Цього разу оператор «VORON 100» з ювелірною точністю вразив ворожий танк! Далі буде! І буде ще більше «бавовни»", - йдеться в повідомленні.

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