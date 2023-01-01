«Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська», – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся із традиційним зверненням до українців ввечері 14 жовтня.



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"Наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська.



Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Слава вам, воїни! Слава нашому народу! Дякую всім у світі, хто нам допомагає!" - наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизвернувся із традиційним зверненням до українців ввечері 14 жовтня.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляється у телеграмі Зеленського."Наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська.Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Слава вам, воїни! Слава нашому народу! Дякую всім у світі, хто нам допомагає!" - наголосив Зеленський.

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