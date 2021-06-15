Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази за 2 години до початку, – Лубінець





Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемаратону, пише



«Вчора був дозвіл на евакуацію громадян України. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту», — сказав він.



Омбудсмен додав, що так, як Україна, зробили або планують зробити ще низка країн. Українська сторона не розуміє, чому не дозволяють евакуацію українців, як і решті іноземців, каже Лубінець. Він наголосив, що сам пункт пропуску Рафах з боку Єгипту відкритий.



Також уповноважений зазначив, що Україна просить в Ізраїлю, пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили, а від влади Палестини — дозвіл для українців на виїзд. Також Київ просить Єгипет пропустити своїх громадян.



Раніше Лубінець повідомив, що прибув до столиці Єгипту, Каїру, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації громадян України із Сектору Гази. Там її потребують понад 240 українців.



Нагадаємо, що раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про українців, які могли потрапити в полон бойовиків палестинської організації ХАМАС, не підтвердилася.



Водночас дані щодо загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС не змінилися. На сторінці посольства України в Ізраїлі повідомлялося, що станом на вечір 13 жовтня відомо про 11 загиблих. Однак у ЗМІ також вказували іншу кількість — 12. Ще 9 українців досі вважаються зниклими безвісти.



Україна серед іноземних держав має одну з найбільших кількостей постраждалих в Ізраїлі через напад ХАМАСу. Проте серед загиблих громадян виключно український паспорт мала лише одна людина, розповів посол.



У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов’язана з низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед були атаковані бойовиками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкликало дозвіл на евакуацію громадян України та інших іноземців із Сектору Газа за 2 години до початку з незрозумілих причин.Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людинив етері телемаратону, пише Громадське «Вчора був дозвіл на евакуацію громадян України. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту», — сказав він.Омбудсмен додав, що так, як Україна, зробили або планують зробити ще низка країн. Українська сторона не розуміє, чому не дозволяють евакуацію українців, як і решті іноземців, каже Лубінець. Він наголосив, що сам пункт пропуску Рафах з боку Єгипту відкритий.Також уповноважений зазначив, що Україна просить в Ізраїлю, пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили, а від влади Палестини — дозвіл для українців на виїзд. Також Київ просить Єгипет пропустити своїх громадян.Раніше Лубінець повідомив, що прибув до столиці Єгипту, Каїру, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації громадян України із Сектору Гази. Там її потребують понад 240 українців.Нагадаємо, що раніше посол України в Ізраїліповідомив, що інформація про українців, які могли потрапити в полон бойовиків палестинської організації ХАМАС, не підтвердилася.Водночас дані щодо загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС не змінилися. На сторінці посольства України в Ізраїлі повідомлялося, що станом на вечір 13 жовтня відомо про 11 загиблих. Однак у ЗМІ також вказували іншу кількість — 12. Ще 9 українців досі вважаються зниклими безвісти.Україна серед іноземних держав має одну з найбільших кількостей постраждалих в Ізраїлі через напад ХАМАСу. Проте серед загиблих громадян виключно український паспорт мала лише одна людина, розповів посол.У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов’язана з низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед були атаковані бойовиками.

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