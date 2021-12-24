Помер священник луцького жіночого монастиря

Віктора Сватули домового храму Великомучениці Катерини луцького Свято-Василівського жіночого монастиря.



Про це



Зазначають, що душпастир помер після складної операції у лікарні на 67-му році життя.



"Народився о. Віктор на Вінниччині 1957 року. В обителі нашого обласного центру служив із 2019-го. У спочилого залишився син, який служить у лавах ЗСУ.



У понеділок тіло спочилого привезуть у монастир, де з 19.00 правитимуть парастас. Чин похорону відбудеться у вівторок вранці після Божественної літургії, яка розпочнеться о 8.00", - йдеться в повідомленні.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Управління єпархії висловлюють співчуття матінці Аллі, всій родині священника, ігумені Анастасії Заруденець, іншим насельницям обителі та парафіянам, закликаючи до молитви за упокоєння душі о. Віктора.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершився земний шлях священникадомового храму Великомучениці Катерини луцького Свято-Василівського жіночого монастиря.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Зазначають, що душпастир помер після складної операції у лікарні на 67-му році життя."Народився о. Віктор на Вінниччині 1957 року. В обителі нашого обласного центру служив із 2019-го. У спочилого залишився син, який служить у лавах ЗСУ.У понеділок тіло спочилого привезуть у монастир, де з 19.00 правитимуть парастас. Чин похорону відбудеться у вівторок вранці після Божественної літургії, яка розпочнеться о 8.00", - йдеться в повідомленні.Митрополит Луцький і Волинський, Управління єпархії висловлюють співчуття матінці, всій родині священника, ігумені, іншим насельницям обителі та парафіянам, закликаючи до молитви за упокоєння душі о. Віктора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію