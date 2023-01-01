15 жовтня на Волині: гортаючи календар

15 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає ексдепутат Луцької міської ради Олександр Пиза (на фото).

Також день народження святкує відомий волинський шоумен Олександр Главацький і луцька журналістка, керівник пресслужби ПАТ "Волиньгаз" Оксана Швець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Денисів та Дмитрів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей та Міжнародний день білої тростини.

Крім того, Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».

Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Ця проста гігієнічна процедура здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.

15 жовтня 1944 року у Луцьку заснували фельдшерсько-акушерську школу (зараз - Луцький базовий медичний коледж).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ, – Сирський
14 жовтень, 23:17
Помер священник луцького жіночого монастиря
14 жовтень, 22:25
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази за 2 години до початку, – Лубінець
14 жовтень, 22:06
Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з Волині Валерію Зубчику
14 жовтень, 21:46
Схожі новини
8 жовтня на Волині: гортаючи календар 8 жовтня на Волині: гортаючи календар
08 жовтень, 00:00
4 жовтня на Волині: гортаючи календар 4 жовтня на Волині: гортаючи календар
04 жовтень, 00:00
1 жовтня на Волині: гортаючи календар 1 жовтня на Волині: гортаючи календар
01 жовтень, 00:00
29 вересня на Волині: гортаючи календар 29 вересня на Волині: гортаючи календар
29 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ, – Сирський
14 жовтень, 23:17
 0
Помер священник луцького жіночого монастиря
14 жовтень, 22:25
 0
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази за 2 години до початку, – Лубінець
14 жовтень, 22:06
 0
Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з Волині Валерію Зубчику
14 жовтень, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8