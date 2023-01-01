Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ, – Сирський
Сьогодні, 23:17
Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.
Про це пише Military Media Center.
""Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.
Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.
Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.
Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів", - йдеться в повідомленні.
Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".
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Про це пише Military Media Center.
""Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.
Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.
Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.
Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів", - йдеться в повідомленні.
Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".
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