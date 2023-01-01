Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ, – Сирський

Олександр Сирський заявив про нові наступи росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.



Про це пише



""Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.



Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.



Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.



Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів", - йдеться в повідомленні.



Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Східного угруповування військ генерал-полковникзаявив про нові наступи росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку.Про це пише Military Media Center ""Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів", - йдеться в повідомленні.Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

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