Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, – прем'єр





Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє



За його словами, Польща зараз передає Україні тільки ту зброю, яку вона законтрактувала.



"Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлям. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні", - заявив Моравецький.



Він також заявив про велику роль допомоги Україні з боку Польщі та США на початку повномасштабного вторгнення росії.



"Перебуваємо в постійному контакті з американцями з українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над росією", - запевнив Моравецький.



Відносини Польщі та України



Польща - одна з перших підтримала Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, для українців вранці 24 лютого 2022 року вже був доступний виїзд на територію Польщі без закордонних паспортів.



Крім того, Польща домагалася передачі Україні нового озброєння для боротьби з російським агресором.



Однак кілька місяців тому Польща вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону на імпорт українського зерна. Після чого почався конфлікт між Варшавою і Києвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща продовжує передавати Україні зброю за минулими контрактами. Варшава також перебуває в постійному контакті зі Сполученими Штатами з приводу передачі військової допомоги Києву.Про це заявив прем'єр-міністр Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.За його словами, Польща зараз передає Україні тільки ту зброю, яку вона законтрактувала."Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлям. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні", - заявив Моравецький.Він також заявив про велику роль допомоги Україні з боку Польщі та США на початку повномасштабного вторгнення росії."Перебуваємо в постійному контакті з американцями з українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над росією", - запевнив Моравецький.Польща - одна з перших підтримала Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, для українців вранці 24 лютого 2022 року вже був доступний виїзд на територію Польщі без закордонних паспортів.Крім того, Польща домагалася передачі Україні нового озброєння для боротьби з російським агресором.Однак кілька місяців тому Польща вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону на імпорт українського зерна. Після чого почався конфлікт між Варшавою і Києвом.

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