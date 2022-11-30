Волинського підприємця, який вніс до системи «Шлях» та переправив за кордон 16 чоловіків, суд покарав умовно

Волинського підприємця, який вніс до системи «Шлях» та переправив за кордон 16 чоловіків, суд покарав умовно
На Волині керівник підприємства вніс до системи «Шлях» 16 військовозобов’язаних чоловіків, які не є його працівникам. Таким чином він допоміг їм перетнути кордон.

За такі дії Камінь-Каширський районний суд призначив підприємцю рік умовного покарання, пишуть Волинські новини.

Як ідеться у вироку, у листопаді минулого року керівник ТОВ «Стар Транс ЛТД» Олександр Ф. за попередньою змовою вніс особисті дані шістнадцяти військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях» як водіїв Mercedes-Benz для перетину державного кордону України через пункт пропуску «Угринів». Усі вони не були у трудових відносинах із ТОВ «Стар Транс ЛТД», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями. До того ж, більшість чоловіків не мали водійського посвідчення.

Протягом листопада-грудня чоловіки за сприяння Олександра Ф., який надав авто, перетнули кордон через пункт пропуску «Угринів» та виїхали до Польщі.

Дії Олександра Ф. кваліфікували за ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України (Несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно та за попередньою змовою групою осіб. А також організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених щодо великої кількох осіб та повторно).

Керівник підприємства уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Затвердивши угоду, суд призначив Олександру Ф. п'ять років позбавлення волі з позбавленням на рік та два місяці права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними пасажирськими перевезеннями, замінивши це покарання на рік іспитового терміну.

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Теги: Волинь, ухилянти, Шлях
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