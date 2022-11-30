Волинського підприємця, який вніс до системи «Шлях» та переправив за кордон 16 чоловіків, суд покарав умовно





За такі дії Камінь-Каширський районний суд призначив підприємцю рік умовного покарання, пишуть



Як ідеться у вироку, у листопаді минулого року керівник ТОВ «Стар Транс ЛТД» Олександр Ф. за попередньою змовою вніс особисті дані шістнадцяти військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях» як водіїв Mercedes-Benz для перетину державного кордону України через пункт пропуску «Угринів». Усі вони не були у трудових відносинах із ТОВ «Стар Транс ЛТД», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями. До того ж, більшість чоловіків не мали водійського посвідчення.



Протягом листопада-грудня чоловіки за сприяння Олександра Ф., який надав авто, перетнули кордон через пункт пропуску «Угринів» та виїхали до Польщі.



Дії Олександра Ф. кваліфікували за ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 332 КК України (Несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно та за попередньою змовою групою осіб. А також організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених щодо великої кількох осіб та повторно).



Керівник підприємства уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.



Затвердивши угоду, суд призначив Олександру Ф. п'ять років позбавлення волі з позбавленням на рік та два місяці права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними пасажирськими перевезеннями, замінивши це покарання на рік іспитового терміну.

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