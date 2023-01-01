У ЗСУ почали тестувати дві моделі жіночих бронежилетів
Сьогодні, 04:38
Військовослужбовиці однієї з частин Збройних сил почали випробувати дві моделі бронежилетів для жінок.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише Громадське.
Розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць. Зокрема, вони мають вигнуту пластину, а демпферні вставки забезпечують щільне прилягання до тіла й виконують функцію захисту.
Випробування відбуваються під час навчально-бойових завдань. Це дозволяє наблизити умови використання нової «броні» до бойових, пояснили у відомстві.
Після завершення «польового» дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет також перевірятимуть у різних кліматичних умовах.
За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки-еталони. Тільки тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ. Далі засоби захисту закуплять для підрозділів.
Робота над запровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two й за участі Тетяни Ломакіної — радниці, уповноваженої президента України з питань безбар’єрності.
За час роботи над розробкою форми відбулися численні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми.
Нарешті у серпні 2023 року Міністерство оборони затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць Збройних сил України. Жіночу літню польову форму офіційно поставили на забезпечення.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише Громадське.
Розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць. Зокрема, вони мають вигнуту пластину, а демпферні вставки забезпечують щільне прилягання до тіла й виконують функцію захисту.
Випробування відбуваються під час навчально-бойових завдань. Це дозволяє наблизити умови використання нової «броні» до бойових, пояснили у відомстві.
Після завершення «польового» дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет також перевірятимуть у різних кліматичних умовах.
За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки-еталони. Тільки тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ. Далі засоби захисту закуплять для підрозділів.
Робота над запровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two й за участі Тетяни Ломакіної — радниці, уповноваженої президента України з питань безбар’єрності.
За час роботи над розробкою форми відбулися численні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми.
Нарешті у серпні 2023 року Міністерство оборони затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць Збройних сил України. Жіночу літню польову форму офіційно поставили на забезпечення.
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