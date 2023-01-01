У ЗСУ почали тестувати дві моделі жіночих бронежилетів

У ЗСУ почали тестувати дві моделі жіночих бронежилетів
Військовослужбовиці однієї з частин Збройних сил почали випробувати дві моделі бронежилетів для жінок.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, пише Громадське.

Розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць. Зокрема, вони мають вигнуту пластину, а демпферні вставки забезпечують щільне прилягання до тіла й виконують функцію захисту.

Випробування відбуваються під час навчально-бойових завдань. Це дозволяє наблизити умови використання нової «броні» до бойових, пояснили у відомстві.

Після завершення «польового» дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет також перевірятимуть у різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки-еталони. Тільки тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ. Далі засоби захисту закуплять для підрозділів.

Робота над запровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two й за участі Тетяни Ломакіної — радниці, уповноваженої президента України з питань безбар’єрності.

За час роботи над розробкою форми відбулися численні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми.

Нарешті у серпні 2023 року Міністерство оборони затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць Збройних сил України. Жіночу літню польову форму офіційно поставили на забезпечення.

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Теги: Жіночі бронежилети
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