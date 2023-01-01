Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з Волині Валерію Зубчику

Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому воїну з Волині Валерію Зубчику
Рідні просять присвоїти почесне звання Героя України командирові стрілецького взводу, стрілецької роти Зубчику Валерію Васильовичу , 26.10.1976 року народження, посмертно.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.

"Валерій народився на Волині в смт Шацьк. Він мріяв з дитинства стати військовим. В кінці січня 2023 року прийняв рішення піти добровольцем на Схід, захища нас від російських окупантів.

Валерій загинув заради того, щоб ми усі могли прокидатися зранку, пити улюблену каву, жити, ходити на роботу, або просто займатися справами. У кожного з вас є діти. Хтось ще маленький, хтось за кордоном, а хтось достойно боронить Україну, так як боронив Валерій.

Герой загинув під час виконання бойової задачі на Луганщині.

Свій останній бій прийняв 29 вересня 2023 року. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, він залишався "Вірним завжди своїй справі".

Був справжнім командиром, який ніколи не лишав свою роту, на полі бою.

Прошу вас, шановний пане президенте, присвоїти Зубчик Валерію Васильовичу, звання Героя України (посмертно). Аби хоч якось втішити згорьовані і розбиті серця рідних і близьких. Щоб усі знали, що Валерій загинув Героєм і недарма поклав своє життя за мир і справедливість у цьому світі", - з повагою родина Валерія.

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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