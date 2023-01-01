Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ

Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ
Міністерство оборони України повідомило, що поставило на забезпечення для військовослужбовиць ЗСУ жіночу білизну. Це означає, що білизну для жінок у війську купуватимуть за державний кошт.

У Міноборони повідомили, що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ.

Військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи — перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Комплекти жіночої білизни виготовлятимуть у трьох кольорах: койот, оливковий зелений і чорний. У складі тканини еластан і бавовна. Розмірна сітка охоплює розміри від XS до XL.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони презентувало нову жіночу військову форму.

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Теги: Міноборони, білизна, військовослужбовиці
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