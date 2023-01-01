Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ





У Міноборони



Військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи — перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.



Комплекти жіночої білизни виготовлятимуть у трьох кольорах: койот, оливковий зелений і чорний. У складі тканини еластан і бавовна. Розмірна сітка охоплює розміри від XS до XL.



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України повідомило, що поставило на забезпечення для військовослужбовиць ЗСУ жіночу білизну. Це означає, що білизну для жінок у війську купуватимуть за державний кошт.У Міноборони повідомили , що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ.Військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи — перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.Комплекти жіночої білизни виготовлятимуть у трьох кольорах: койот, оливковий зелений і чорний. У складі тканини еластан і бавовна. Розмірна сітка охоплює розміри від XS до XL.Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони презентувало нову жіночу військову форму

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