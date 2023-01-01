Міноборони презентувало нову жіночу військову форму. ФОТО

У Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.Про це повідомляє пресслужба міністерства.«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йдеться у повідомленні.Зокрема, серед нововведень:- Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;- Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;- Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.Заступник міністра оборони Українивідзначив, що над новою формою працювали фахівці оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.«Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», – зазначив посадовець.