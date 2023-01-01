Міноборони презентувало нову жіночу військову форму. ФОТО
Сьогодні, 06:12
У Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, серед нововведень:
- Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;
- Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
- Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).
Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.
Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відзначив, що над новою формою працювали фахівці оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.
«Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», – зазначив посадовець.
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Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, серед нововведень:
- Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;
- Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
- Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).
Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.
Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відзначив, що над новою формою працювали фахівці оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.
«Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», – зазначив посадовець.
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