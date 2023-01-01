Україна націоналізувала літак російського авіавиробника вартістю 150 мільйонів
Сьогодні, 05:05
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації "Ростех".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.
До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до росії.
За даними слідства, літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.
Саме "Ростех" постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.
Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.
До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до росії.
За даними слідства, літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.
Саме "Ростех" постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.
Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна націоналізувала літак російського авіавиробника вартістю 150 мільйонів
Сьогодні, 05:05
На Волині державі повернули водосховище вартістю 192 мільйони
Сьогодні, 03:10
На Волині п'яний вчитель на бусі скоїв аварію: як його покарали
Сьогодні, 02:08
Які є вакансії на Волині та скільки платять
Сьогодні, 01:07
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа