Україна націоналізувала літак російського авіавиробника вартістю 150 мільйонів





Про це



Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.



До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до росії.



За даними слідства, літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.



Саме "Ростех" постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.



Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).



Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації "Ростех".Про це повідомляє пресслужба СБУ.Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до росії.За даними слідства, літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.Саме "Ростех" постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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