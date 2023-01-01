У частини українців із серпня можуть забрати паспорти-книжечки





Про це



В Україні, після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію COVID-19, було відновлено строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку по досягненню 25- чи 45-річного віку.



"Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку", - зазначають у МВС.



Міністерство закликає уважно перевірити усі свої паспортні документи й у разі необхідності - звернутись до підрозділу ДМС чи ЦНАП за додатковою інформацією.

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