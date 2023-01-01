Герой з Волині Сергій Іванов помер після тривалої боротьби за життя в лікарні

У четвер, 6 липня, Рожищенська громада на Волині провела в останню дорогу 47-річного загиблого захисникаПро це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.Щирий патріот, вірний син України за першим покликом став на боротьбу з ворогом, разом з побратимами з 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пройшов «гарячі» точки на Донецькому напрямку, був неодноразово поранений."Іванов Сергій був справжнім воїном, неодноразово був поранений, але з кожним разом повертався на фронт, де знову ставав щитом для кожного з нас. На жаль, після тривалої боротьби за життя в лікарні, він покинув нас", - зазначили у ГО "Самооборона Рожище".