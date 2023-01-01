Курс валют у Луцьку 7 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.52, а продають за – 40.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.52, а продають за – 40.75.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,12.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію