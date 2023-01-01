Курс валют у Луцьку 7 липня

Курс валют у Луцьку 7 липня
7 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.52, а продають за – 40.75.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,12.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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