Курс валют у Луцьку 7 липня
Сьогодні, 09:00
7 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,12.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.52, а продають за – 40.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,12.
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