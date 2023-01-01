Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10





Про це Андрій Садовий.



"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.



У МВС зазначили, що 42 особи отримали поранення (з них три дитини).



Нагадаємо, що уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб.Про це повідомив міський голова Львова"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.У МВС зазначили, що 42 особи отримали поранення (з них три дитини).Нагадаємо, що уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.

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