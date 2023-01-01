Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10

Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що 42 особи отримали поранення (з них три дитини).

Нагадаємо, що уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.


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Теги: Львів, ракетна атака, будинок
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