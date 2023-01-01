Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів

Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4070 (+2) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,

◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,

◾ РСЗВ – 658 (+1) од,

◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),

◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),

◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бренд серед гуманітарки: у «Ягодині» виявили контрабандне взуття
Сьогодні, 10:00
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
Сьогодні, 09:40
ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів»
Сьогодні, 09:28
Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів» ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів»
Сьогодні, 09:28
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, – Генштаб На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Герой з Волині Сергій Іванов помер після тривалої боротьби за життя в лікарні Герой з Волині Сергій Іванов помер після тривалої боротьби за життя в лікарні
Сьогодні, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бренд серед гуманітарки: у «Ягодині» виявили контрабандне взуття
Сьогодні, 10:00
 0
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
ЗСУ за ніч знищили 12 «шахедів»
Сьогодні, 09:28
 0
Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8