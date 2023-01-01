Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4070 (+2) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,



◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,



◾ РСЗВ – 658 (+1) од,



◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),



◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),



◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4070 (+2) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,◾ РСЗВ – 658 (+1) од,◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).

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