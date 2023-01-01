Захисники ліквідували за минулу добу ще понад 500 окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4070 (+2) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,
◾ РСЗВ – 658 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4070 (+2) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 4330 (+20) од,
◾ РСЗВ – 658 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 612 (+7).
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