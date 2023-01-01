Бренд серед гуманітарки: у «Ягодині» виявили контрабандне взуття
Сьогодні, 10:00
Товар на суму понад мільйон гривень, який намагалися незаконно ввезти в Україну, виявили в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники спільно з митниками.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Інспектори направили на поглиблений огляд вантажний автомобіль «Ман», що перевозив гуманітарний вантаж. В результаті ретельної перевірки оглядова група виявила «лівий» товар. В картонних коробках знаходилося 262 пари нового взуття відомого бренду. Інформація про нього в товаросупровідних документах не значилася.
Товар на суму понад мільйон гривень встановленим порядком вилучили.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Інспектори направили на поглиблений огляд вантажний автомобіль «Ман», що перевозив гуманітарний вантаж. В результаті ретельної перевірки оглядова група виявила «лівий» товар. В картонних коробках знаходилося 262 пари нового взуття відомого бренду. Інформація про нього в товаросупровідних документах не значилася.
Товар на суму понад мільйон гривень встановленим порядком вилучили.
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