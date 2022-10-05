Волинські прикордонники виявили контрабандні цигарки у потягу: пасажирка заховала їх у стелі купе

Волинські прикордонники виявили контрабандні цигарки у потягу: пасажирка заховала їх у стелі купе
На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону виявили контрабандні цигарки у потягу, що слідував до Хелма.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час оформлення пасажирського поїзда, який сьогодні вранці прибув у пункт пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», в одному з купе оглядова група знайшла сховок з тютюновими виробами. Цигарки були ретельно запаковані у міжстелевому просторі вагона. Звідти прикордонники дістали майже 1500 пачок «Мальборо».

Охоронці кордону з`ясували, що контрабандний крам належить 56-річній мешканці Київщині, яка їхала за кордон у цьому купе. Тютюнові вироби вилучили співробітники митниці. Товар оцінили у майже 70 тисяч гривень.

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Теги: Ягодин, цигарки, прикордонники
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