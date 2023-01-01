П'яним збив пішохідку і втік з місця ДТП: волинянин отримав сім років тюрми

П'яним збив пішохідку і втік з місця ДТП: волинянин отримав сім років тюрми
Сім років позбавлення волі: постановили вирок волинянину, який п`яним скоїв смертельну ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 60-річного жителя села Веселе Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у залишенні ним потерпілої у небезпеці.

Зранку 14 серпня 2022 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки «BMW X5» на автодорозі у місті Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 84-річну жінку-пішохода.

Усвідомлюючи, що потерпіла потребує допомоги, водій втік з місця ДТП, не надавши їй жодної допомоги.

Жінка померла.

Суд призначив водію покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на сім років права керувати транспортними засобами.

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Теги: Луцьк, ДТП, волинянин, тюрма
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