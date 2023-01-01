П'яним збив пішохідку і втік з місця ДТП: волинянин отримав сім років тюрми

Сім років позбавлення волі: постановили вирок волинянину, який п`яним скоїв смертельну ДТП.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 60-річного жителя села Веселе Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у залишенні ним потерпілої у небезпеці.Зранку 14 серпня 2022 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки «BMW X5» на автодорозі у місті Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 84-річну жінку-пішохода.Усвідомлюючи, що потерпіла потребує допомоги, водій втік з місця ДТП, не надавши їй жодної допомоги.Жінка померла.Суд призначив водію покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на сім років права керувати транспортними засобами.