На Волині попрощалися із 26-річним Героєм Іваном Полуфакіним

Іваном Полуфакіним.



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"Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, нещадно забирає життя наших воїнів. Вчора до рідної хати повернувся полеглий Герой Іван Полуфакін - 26-річний юнак, який вірив у світле майбутнє, будував плани та мріяв як святкуватиме перемогу та, на жаль, молоде життя обірвалося через ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.



Рідне селище Героя зустрічало на колінах зі сльозами на очах.



Друзі, знайомі, побратими згадують Івана як світлого та доброго друга, завжди відкритого до спілкування, готового допомогти.



"Надто боляче, коли небесне воїнство поповнююють молоді соколята. Їм би жити, створювати сім'ї та ростити таких же мужніх і сильних духом дітей-патріотів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя, складаємо руки у молитві за полеглого Воїна, що віддав стукіт свого серця за кожного з нас. Безмежна шана, вічна та світла пам'ять Герою", - наголошують у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівська громада попрощалася із 26-річнимПро це повідомили у громаді."Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, нещадно забирає життя наших воїнів. Вчора до рідної хати повернувся полеглий Герой Іван Полуфакін - 26-річний юнак, який вірив у світле майбутнє, будував плани та мріяв як святкуватиме перемогу та, на жаль, молоде життя обірвалося через ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.Рідне селище Героя зустрічало на колінах зі сльозами на очах.Друзі, знайомі, побратими згадують Івана як світлого та доброго друга, завжди відкритого до спілкування, готового допомогти."Надто боляче, коли небесне воїнство поповнююють молоді соколята. Їм би жити, створювати сім'ї та ростити таких же мужніх і сильних духом дітей-патріотів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя, складаємо руки у молитві за полеглого Воїна, що віддав стукіт свого серця за кожного з нас. Безмежна шана, вічна та світла пам'ять Герою", - наголошують у громаді.

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