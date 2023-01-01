У Луцьку вночі п’яна 32-річна водійка скоїла ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Сьогодні вночі, 7 липня, у Луцьку на Рівненській нетвереза водійка скоїла ДТП.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Екіпажу патрульних надійшло орієнтування про те, що автомобілем Nissan Micro керує жінка в алкогольному сп’янінні.
Невдовзі на вулиці Рівненській поліцейські помітили цей автомобіль. Транспортний засіб стояв на узбіччі та мав механічні пошкодження. Під колесами авто лежав дорожній знак. З’ясувалося, що саме цей автомобіль здійснив на нього наїзд.
За кермом авто перебувала 32-річна жінка. На щастя, вона в ДТП не постраждала. Коли інспектори почали спілкуватися з громадянкою, то стало зрозуміло, що вона — нетвереза. Водійка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі, і результат тесту, зробленого лікарем-наркологом, становив 1,89 проміле.
На керманичку патрульні склали одразу три протоколи: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Екіпажу патрульних надійшло орієнтування про те, що автомобілем Nissan Micro керує жінка в алкогольному сп’янінні.
Невдовзі на вулиці Рівненській поліцейські помітили цей автомобіль. Транспортний засіб стояв на узбіччі та мав механічні пошкодження. Під колесами авто лежав дорожній знак. З’ясувалося, що саме цей автомобіль здійснив на нього наїзд.
За кермом авто перебувала 32-річна жінка. На щастя, вона в ДТП не постраждала. Коли інспектори почали спілкуватися з громадянкою, то стало зрозуміло, що вона — нетвереза. Водійка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі, і результат тесту, зробленого лікарем-наркологом, становив 1,89 проміле.
На керманичку патрульні склали одразу три протоколи: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
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