Білоруси поширюють російський вкид про українські «гей-війська»

The Telegraph не пише про 50 тисяч геїв в українській армії

Фото, яке білоруси видають за головне зображення до тексту The Telegraph, «гуляє» мережею не перший рік

Для чого це білорусам

Мережею шириться інформація про те, що в складі Збройних сил України воює нібито 50 тисяч геїв. Білоруські і, на жаль, окремі українські ЗМІ посилаються на матеріал The Telegraph, але це – маніпуляція. Чому – розповідаємо.По-перше, перейшовши на першоджерело , на яке «посилаються» білоруси, можна пересвідчитися, що видання не називає кількість геїв, які служать у лавах ЗСУ: вони пишуть про 2%-7% представників ЛГБТ-спільноти (не лише геїв).А ось такий вигляд має інформація, розміщена на сайті білоруського телеканалу ОНТ. Цікаво, що загальнонаціональне телебачення посилається на телеграм-канал «Пул №3», а той – на «Телеящик» з 97 читачами.По-друге, у своєму тексті The Telegraph використовує інформацію з інстаграм-сторінки ГО «Українські ЛГБТ+ військові за рівні права», яка днями опублікувала офіційний коментар щодо цієї ситуації.«У листі до Міністерства Оборони наша організація зробила припущення: якщо ЗСУ/НГУ – є таким самим зрізом суспільства, як і будь-яка структура, що обʼєднує різних людей, то як і в соціумі, чи інших робочих колективах, за даними різних досліджень від 2% до 7% серед загальної кількості людей можуть (!) бути представниками спільноти військових геїв, бісексуалів, лесбійок, транс*персон, небінарних та квір осіб», – йдеться у коментарі.Оскільки, твердження ГО є припущенням, а не фактом.До слова, LGBT Military звернулася до іноземних та українських журналістів з проханням актуалізувати свої матеріали.Зауважимо також, що публікація The Telegraph викликала у мережі неоднозначну реакцію через її масове підхоплення пропагандистськими ЗМІ. Щодо цього висловився, наприклад, громадський діячУ своєму матеріалі The Telegraph використовує фото старшого бойового медика ротиЩоправда, пропагандистам воно здалося, вочевидь, нудним, тож ті вирішили використати вже звичний знімок, на якому солдати цілуються.Наприклад, раніше це фото «ілюструвало» новину про геїв-солдатів з Британії. Зазначимо, що ця публікація – розміщена на сайті російського центру «Катехон», який веде інформаційну війну проти України Одне із завдань білоруської пропаганди – дискредитувати Збройні сили України. Як показують результати масштабного дослідження ЛГТБ-дезінформації у проросійських пабліках, проведеного командою «Детектора медіа», «проросійські користувачі стверджували, що українські військові нібито зазнають поразок якраз через наявність в армії ЛГБТ-людей». Звісно, тут варто враховувати, що й поняття «поразка» та «перемога» у новомові росіян мають геть інші значення.«Подібні меседжі потрібні пропагандистам для того, щоб виправдати війну в Україні в очах російського суспільства, або ж точніше, для того, щоби пояснити її доцільність. Мовляв, Україну й українців, яких росіяни називають братським народом, затягує у свої лещата ненависне ЛГБТ-НАТО, від якого країну обов’язково потрібно рятувати й неважливо, в який спосіб», – пояснюють в «ДМ».