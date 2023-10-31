Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні

У травні 2024 запрацює новий закон щодо мобілізації військовозобов'язаних українців. Випускники складатимуть мультипредметний тест, а на водіїв чекає скасування важливого правила дорожнього руху. У календарі свят теж відбудуться зміни.В Україні з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Він суттєво змінить правила обліку та призову військовозобов'язаних під час воєнного стану. Серед головних нововведень:- обов'язок завжди мати при собі військово-обліковий документ;- необхідно протягом 60 днів з набуття чинності закону оновити свої дані в ТЦК чи через електронний кабінет (його реєстрація не є обов'язковою);- обмеження права користування транспортним засобом для ухилянтів;чоловіки від 18 до 60 років за кордоном зможуть отримувати консульські послуги лише після оновлення даних в ТЦК (це можна буде зробити дистанційно);- отримати відстрочку від мобілізації для догляду за особою з інвалідністю зможуть лише родичі першого ступеню спорідненості;- студентам надаватимуть відстрочку лише у разі отримання вищого рівня освіти за наявний;- мобілізованим буде компенсовано 50% першого внеску за іпотекою. А також виплатять по 100 тисяч гривень після першого та другого року служби.- скасовується строкова служба та запроваджується військовий вишкіл у навчальних закладах та базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців.Закон не передбачає демобілізацію, але розширює умови звільнення з військової служби, зокрема через набуття інвалідності, звільнення з полону.Окрім вищезгаданого закону, з 4 травня набуде чинності інший документ стосовно скасування статусу обмеженої придатності.Українців з таким статусом зобов'яжуть пройти повторну комісію, після чого їх визнають або придатними (будуть підкатегорії за станом здоров'я), або не придатними до служби. Зробити це потрібно протягом 9 місяців.Цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) для випускників проведуть з 14 травня до 19 липня. Основана сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 11 до 19 липня 2024.Складати всі предмети будуть протягом одного дня. Про точну дату проведення тестування кожному учаснику повідомлять до 8 травня в особистому кабінеті, який він створив при реєстрації.У списку обов'язкових три предмети: українська мова, історія України, математика. Четвертий предмет – на вибір. Це може бути українська література, англійська мова, французька мова, іспанська мова, німецька мова, біологія, географія, хімія чи фізика.Перші 120 хвилин НМТ виділять на два предмети. Після цього для вступників зроблять 20-хвилинну перерву й вони продовжать роботу протягом нових 120 хвилин над іще двома предметами.Якщо реєстрація на основну сесію вже завершилася, на додаткову можна податися з 10 до 15 травня.Результати НМТ оголосять до 2 липня (основна сесія) або до 26 липня (додаткова).Українські випускники закордоном зможуть скласти тестування у спеціальних центрах, які було створено у 57 містах 32 країн.Минулого року Кабмін ухвалив зміни до правил дорожнього руху, що стосуються сезонного ввімкнення ближнього світла фар або ходових вогнів при їзді за межами населених пунктів.Раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в період короткого світлового дня (з 1 жовтня по 30 квітня). Але уряд скасував часові проміжки.Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.У Патрульній поліції пояснили, що така практика добре себе зарекомендувала в країнах ЄС. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлий час доби знизилася на 10-15%.Останній місяць весни буде "багатим" на свята для українців, проте через воєнний стан додаткові вихідні скасовано.Традиційно 1 травня – державне свято День праці, але цьогоріч воно буде звичним робочим днем.Свято Великодня для православних та греко-католиків припадає на неділю, 5 травня. Наступний понеділок, 6 травня, буде робочим днем, хоча у мирний час це мав би бути вихідний.До того ж у Києві влада вже повідомила, що комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть та не скорочуватимуть, масових заходів не буде, а у Харкові кладовища будуть закриті для відвідування.Від цього року пам’ять про Другу світову війну на державному рівні вшановуватимуть не 9 травня, а днем раніше, як і в країнах західного світу.Таким чином, українці відзначатимуть День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні щорічно 8 травня. Верховна рада у 2023 році ухвалила відповідне державне свято і вихідний день з його нагоди (але у мирний час). Раніше 8 травня в Україні був Днем пам'яті та примирення.Натомість 9 травня відзначатимемо День Європи разом із країнами ЄС. Вихідний у цей день у Кодексі законів про працю не передбачений.Серед інших свят травня – День матері (12 травня), День вишиванки (16 травня).