Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко назвав учасників, за яких вболіває на телешоу «МастерШеф», яке покинув 20 квітня.



Про це він розповів сайту



«На проєкті вболіваю за Альону Московченко та Влада Кецмура. З учасниками проєкту деколи переписуюся, питають як справи, а так щоб постійно з кимось із учасників спілкуватися, то ні з ким. На проєкті я здружився з Владом, у нас ще в один день був день народження, святкували разом», – розповів Віталій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кулінар з Волиніназвав учасників, за яких вболіває на телешоу «МастерШеф», яке покинув 20 квітня.Про це він розповів сайту «Конкурент» «На проєкті вболіваю затаЗ учасниками проєкту деколи переписуюся, питають як справи, а так щоб постійно з кимось із учасників спілкуватися, то ні з ким. На проєкті я здружився з Владом, у нас ще в один день був день народження, святкували разом», – розповів Віталій.

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