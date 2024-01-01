Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»

Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»
Кулінар з Волині Віталій Наливайко назвав учасників, за яких вболіває на телешоу «МастерШеф», яке покинув 20 квітня.

Про це він розповів сайту «Конкурент».

«На проєкті вболіваю за Альону Московченко та Влада Кецмура. З учасниками проєкту деколи переписуюся, питають як справи, а так щоб постійно з кимось із учасників спілкуватися, то ні з ким. На проєкті я здружився з Владом, у нас ще в один день був день народження, святкували разом», – розповів Віталій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МастерШеф, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 55 ворожих атак, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 08:20
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Сьогодні, 07:10
Синоптики дали прогноз на робочий тиждень та Великдень в Україні
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
Чого боявся на кулінарному шоу «МастерШеф» волинянин Віталій Наливайко Чого боявся на кулінарному шоу «МастерШеф» волинянин Віталій Наливайко
28 квітень, 16:19
Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф» Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф»
26 квітень, 23:42
Мріє відкрити у рідному селі на Волині свій ресторан: Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф» Мріє відкрити у рідному селі на Волині свій ресторан: Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф»
21 квітень, 23:16
«Розносять в пух і в прах Віталіка»: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф» «Розносять в пух і в прах Віталіка»: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»
14 квітень, 22:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 55 ворожих атак, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 08:20
 0
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Сьогодні, 07:10
 0
Синоптики дали прогноз на робочий тиждень та Великдень в Україні
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8