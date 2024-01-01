Кухар з Волині Віталій Наливайко розповів, за кого вболіває на шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 08:20
Кулінар з Волині Віталій Наливайко назвав учасників, за яких вболіває на телешоу «МастерШеф», яке покинув 20 квітня.
Про це він розповів сайту «Конкурент».
«На проєкті вболіваю за Альону Московченко та Влада Кецмура. З учасниками проєкту деколи переписуюся, питають як справи, а так щоб постійно з кимось із учасників спілкуватися, то ні з ким. На проєкті я здружився з Владом, у нас ще в один день був день народження, святкували разом», – розповів Віталій.
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Про це він розповів сайту «Конкурент».
«На проєкті вболіваю за Альону Московченко та Влада Кецмура. З учасниками проєкту деколи переписуюся, питають як справи, а так щоб постійно з кимось із учасників спілкуватися, то ні з ким. На проєкті я здружився з Владом, у нас ще в один день був день народження, святкували разом», – розповів Віталій.
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