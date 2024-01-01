Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 467470 (+1320) осіб,
- танків - 7285 (+6),
- бойових броньованих машин - 14007 (+16),
- артилерійських систем - 11985 (+37),
- РСЗВ - 1051 (+1),
- засоби ППО - 778 (+2),
- літаків - 348 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),
- крилаті ракети - 2124 (+0),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44),
- спеціальна техніка - 1974 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 467470 (+1320) осіб,
- танків - 7285 (+6),
- бойових броньованих машин - 14007 (+16),
- артилерійських систем - 11985 (+37),
- РСЗВ - 1051 (+1),
- засоби ППО - 778 (+2),
- літаків - 348 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),
- крилаті ракети - 2124 (+0),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44),
- спеціальна техніка - 1974 (+3).
Дані уточнюються.
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