Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 467470 (+1320) осіб,



- танків - 7285 (+6),



- бойових броньованих машин - 14007 (+16),



- артилерійських систем - 11985 (+37),



- РСЗВ - 1051 (+1),



- засоби ППО - 778 (+2),



- літаків - 348 (+0),



- гелікоптерів - 325 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),



- крилаті ракети - 2124 (+0),



- кораблі / катери - 26 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44),



- спеціальна техніка - 1974 (+3).



Дані уточнюються.

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