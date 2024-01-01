Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів

Українські воїни ліквідували ще 1320 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 467470 (+1320) осіб,

- танків - 7285 (+6),

- бойових броньованих машин - 14007 (+16),

- артилерійських систем - 11985 (+37),

- РСЗВ - 1051 (+1),

- засоби ППО - 778 (+2),

- літаків - 348 (+0),

- гелікоптерів - 325 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),

- крилаті ракети - 2124 (+0),

- кораблі / катери - 26 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44),

- спеціальна техніка - 1974 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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