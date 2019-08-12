У Німеччині вбили двох українців: вони були військовими на реабілітації, – МЗС





Про це повідомили у



Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.



Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Його заарештували. Наразі триває слідство.



"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", - йдеться в повідомленні.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.



Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у Баварії, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. Вони були військовими на реабілітації. У вбивстві підозрюють росіянина.Про це повідомили у МЗС Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Його заарештували. Наразі триває слідство."За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", - йдеться в повідомленні.Міністр закордонних справ Українидоручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

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