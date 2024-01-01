«Дивиться на себе й усміхається»: у Луцьку пораненому бійцю відновили череп

Ігор Харкевич — кулеметник з Волині на позивний "Гайтавер". 24 червня 2023 року у Вугледарі Донецької області військовослужбовець отримав важке поранення — черепно-мозкову травму. Із серпня він проходить реабілітацію у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. 12 лютого у Волинській обласній клінічній лікарні йому зробили краніопластику.



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Як триває реабілітація бійця



Як розповіла завідувачка реабілітаційного відділення Антоніна Криштальська, після операції з відновлення форми черепа Ігор Харкевич, ранній післяопераційний період, перебував у Волинській обласній клінічній лікарні, у відділенні нейрохірургії.



В кінці лютого він знову поступив до госпіталю, де продовжує реабілітацію. З ним працюють фізичні терапевти, ерготерапевт, логопед й психолог.



"Коли він поступив в кінці серпня, то був повністю лежачий. Спочатку його вчили сідати та розмовляти. А зараз ми вже тренуємо навички ходьби. Він почав впевненіше ходити, на довшу відстань і триваліший час", — говорить Антоніна Криштальська.



Орієнтовно місяць тому, зі слів Антоніни Криштальської, у госпіталі з'явилася пересувна система для відновлення навичок ходьби. Першим пацієнтом, який почав займатися на цій системі став Ігор Харкевич.



Допомагають ходити Ігорю двоє фізичних терапевтів — Вероніка та Вадим. Як розповів Вадим Прач, зараз вони з колегою працюють над тим, щоб пацієнт сам пересувався у цій системі.



"Спочатку він ногу сунув за собою, не підіймав. А от зараз, останній тиждень, він вже підіймає ногу, ступає на неї впевнено. Прогрес є, я думаю, що він буде і надалі", — каже фізичний терапевт Вадим Прач.



Крім цього, після відновлення форми черепа Ігор став впевненіше себе почувати, розповіла його сестра Христина. Каже, що він став по відеозв'язку телефонувати своїм побратимам. Говорить, що хоче з ними зустрітися.



Зі слів дівчини, відсутність частини черепа гнітюче впливала на брата. Він дуже чекав на цю операцію. Навіть коли погано говорив, то весь час показував на ту частину голови, куди отримав поранення.



"Він має кращий вигляд. От він такий, як був. Дивиться на себе й усміхається. А раніше весь час ховав голову в шапку. А ще дуже хоче додому", — розповіла Христина Харкевич.



Ігор полюбляє відвідувати магазин



Пацієнт, у супроводі персоналу, полюбляє відвідувати магазин, що біля госпіталю, розповіла фізична терапевтка Вероніка Кондзерська. Каже, що це і прогулянка, і візит за солодощами. Ігор в магазині часто купує шоколад і жартує, що хоче пива.



"Сам розраховується на касі. Часто каже, що йому можна без решти", — додає Вероніка Кондзерська.



Через травму головного мозку в Ігоря відбулася часткова втрата функцій правої руки та ноги. Ерготерапевтка Марина Тарасюк каже, що пацієнта перевчили себе обслуговувати лівою рукою. І нині він без проблем володіє мобільним телефоном чи планшетом.



Також зараз сам сідає та пересідає з ліжка у крісло колісне. На жаль, зі слів Марини Тарасюк, залишаються в пацієнта проблеми із мовленням.



"Афазіяв нього була від самого початку. Він взагалі не міг сказати ні слова. Зараз в нього є труднощі з мовою, тобто він не може визначитися — як і що він має сказати. Але він хоче сказати. Надіємося, що буде покращення", — говорить Марина Тарасюк.

Зі слів сестри, вдома на Ігоря Харкевича із нетерпінням чекає велика родина. Окрім неї, в Ігоря ще три сестри та брат. Біля військовослужбовця постійно чергує мама, яку, час від часу, підмінює сестра Христина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — кулеметник з Волині на позивний "Гайтавер". 24 червня 2023 року у Вугледарі Донецької області військовослужбовець отримав важке поранення — черепно-мозкову травму. Із серпня він проходить реабілітацію у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. 12 лютого у Волинській обласній клінічній лікарні йому зробили краніопластику.Про це пише Суспільне Як розповіла завідувачка реабілітаційного відділення А, після операції з відновлення форми черепа Ігор Харкевич, ранній післяопераційний період, перебував у Волинській обласній клінічній лікарні, у відділенні нейрохірургії.В кінці лютого він знову поступив до госпіталю, де продовжує реабілітацію. З ним працюють фізичні терапевти, ерготерапевт, логопед й психолог."Коли він поступив в кінці серпня, то був повністю лежачий. Спочатку його вчили сідати та розмовляти. А зараз ми вже тренуємо навички ходьби. Він почав впевненіше ходити, на довшу відстань і триваліший час", — говорить Антоніна Криштальська.Орієнтовно місяць тому, зі слів Антоніни Криштальської, у госпіталі з'явилася пересувна система для відновлення навичок ходьби. Першим пацієнтом, який почав займатися на цій системі став Ігор Харкевич.Допомагають ходити Ігорю двоє фізичних терапевтів — Вероніка та Вадим. Як розповів Вадим Прач, зараз вони з колегою працюють над тим, щоб пацієнт сам пересувався у цій системі."Спочатку він ногу сунув за собою, не підіймав. А от зараз, останній тиждень, він вже підіймає ногу, ступає на неї впевнено. Прогрес є, я думаю, що він буде і надалі", — каже фізичний терапевтКрім цього, після відновлення форми черепа Ігор став впевненіше себе почувати, розповіла його сестра. Каже, що він став по відеозв'язку телефонувати своїм побратимам. Говорить, що хоче з ними зустрітися.Зі слів дівчини, відсутність частини черепа гнітюче впливала на брата. Він дуже чекав на цю операцію. Навіть коли погано говорив, то весь час показував на ту частину голови, куди отримав поранення."Він має кращий вигляд. От він такий, як був. Дивиться на себе й усміхається. А раніше весь час ховав голову в шапку. А ще дуже хоче додому", — розповіла Христина Харкевич.Пацієнт, у супроводі персоналу, полюбляє відвідувати магазин, що біля госпіталю, розповіла фізична терапевтка Вероніка Кондзерська. Каже, що це і прогулянка, і візит за солодощами. Ігор в магазині часто купує шоколад і жартує, що хоче пива."Сам розраховується на касі. Часто каже, що йому можна без решти", — додає Вероніка Кондзерська.Через травму головного мозку в Ігоря відбулася часткова втрата функцій правої руки та ноги. Ерготерапевткакаже, що пацієнта перевчили себе обслуговувати лівою рукою. І нині він без проблем володіє мобільним телефоном чи планшетом.Також зараз сам сідає та пересідає з ліжка у крісло колісне. На жаль, зі слів Марини Тарасюк, залишаються в пацієнта проблеми із мовленням."Афазіяв нього була від самого початку. Він взагалі не міг сказати ні слова. Зараз в нього є труднощі з мовою, тобто він не може визначитися — як і що він має сказати. Але він хоче сказати. Надіємося, що буде покращення", — говорить Марина Тарасюк.Зі слів сестри, вдома на Ігоря Харкевича із нетерпінням чекає велика родина. Окрім неї, в Ігоря ще три сестри та брат. Біля військовослужбовця постійно чергує мама, яку, час від часу, підмінює сестра Христина.

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