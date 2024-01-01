До Луцька «на щиті» повернувся Герой Юрій Сілюк

Юрія Сілюка.



Про це повідомляють лучани у фейсбуці



Сьогодні, 29 квітня, вночі лучани зустріли Героя Юрія Сілюка, який «на щиті» повернувся на Волинь.



Полеглого воїна зустрічали чимало людей. Скорботна колона рухалася центральною вулицею міста – проспектом Волі – у два ряди.



фото з фейсбуку Анни Єкименко-Поліщук



Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.



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