До Луцька «на щиті» повернувся Герой Юрій Сілюк
Сьогодні, 11:06
До обласного центру Волині скорботний кортеж доставив тіло полеглого на війні відеооператора з Луцька Юрія Сілюка.
Про це повідомляють лучани у фейсбуці
Сьогодні, 29 квітня, вночі лучани зустріли Героя Юрія Сілюка, який «на щиті» повернувся на Волинь.
Полеглого воїна зустрічали чимало людей. Скорботна колона рухалася центральною вулицею міста – проспектом Волі – у два ряди.
Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
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Про це повідомляють лучани у фейсбуці
Сьогодні, 29 квітня, вночі лучани зустріли Героя Юрія Сілюка, який «на щиті» повернувся на Волинь.
Полеглого воїна зустрічали чимало людей. Скорботна колона рухалася центральною вулицею міста – проспектом Волі – у два ряди.
Нагадаємо, солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
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