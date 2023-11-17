Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко

У віці 75 років пішов із життя колишній український футболіст і тренерПро це повідомила Асоціація футболу Сумської області."Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко. Український футболіст (захисник і півзахисник), колишній головний тренер національної збірної України (2012—2016). Виступав за футбольний клуб «Динамо» (Київ), гравець збірної СРСР. Майстер спорту міжнародного класу, Заслужений майстер спорту СРСР. Після завершення ігрової кар’єри тренував українські та зарубіжні клуби. Заслужений тренер України та Грузії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Почесний громадянин міста Суми.З Михайлом Івановичем пішла ціла епоха українського і світового футболу.Асоціація футболу Сумської області приносить свої щирі співчуття родині і близьким Михайло Фоменка", - йдеться в повідомленні.Також Фоменко став першим тренером в історії збірної України, на чолі з яким національна команда змогла подолати відбірковий турнір до чемпіонату Європи (до того грали лише на Євро-2012 як господарі турніру, не проходячи кваліфікацію).Влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Іванович лікується від онкологічного захворювання.