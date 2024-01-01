Польща могла б закрити небо над Заходом України, але потрібне політичне рішення, – Євлаш





Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент



«Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити», - зазначив Євлаш.



За його словами, таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України. «Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді», - пояснив речник.



Нагадаємо, що 27 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одна з російських ракет, яка була випущена під час масованого удару рф по Україні у ніч проти суботи, впала за 15 км від польського кордону.

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