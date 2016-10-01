Чи надасть Польща тимчасовий захист для українців без паспорта: очільник МВС Кервінський дав відповідь

Чи надасть Польща тимчасовий захист для українців без паспорта: очільник МВС Кервінський дав відповідь
Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, якого цитує Gazeta.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", – заявив Кервінський.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", – заявив Кервінський.

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Теги: паспорти, Польща, захист
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