В Україні громадян закликали заощаджувати електроенергію

В Україні громадян закликали заощаджувати електроенергію
В Україні стан енергосистеми залишається у складному, але стабільному стані. Енергетики намагаються її контролювати не дивлячись на те, що окупанти завдали значних пошкоджень.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає ТСН.

За її словами, стан енергосистеми вже більше ніж місяць залишається у складному, але стабільному стані. Енергетики намагаються контролювати систему не дивлячись на те, що російські окупанти завдали значних пошкоджень.

“Буквально вчора в нас був уже четвертий масований удар, зокрема на об'єкти енергетики. Було завдано знову значних пошкоджень і об'єктам генерації, об'єктам системи передачі. Однак вчора ми були без обмежень по Україні, не застосовувався навіть аварійний імпорт. Однак все це дається дуже великими зусиллями великої кількості людей. Тому ситуація, не дивлячись на те, що обмежень немає, вони діють тільки в Харкові, Харківській області, на Дніпропетровщині - для промислових споживачів”, - наголосила Світлана Гринчук.

Вона також підкреслила, щоб утримати систему в стабільному стані, нам потрібна, зокрема, допомога українців. І пов’язана у розумному споживанні електроенергії, щоб зменшити навантаження, особливо - в пікові години: ввечері та вранці.

“На жаль, кожен удар по об'єктах енергетичної інфраструктури характеризується тим, що десятки ракет можуть бути випущені по одному енергооб'єкту. Це може призвести до значних пошкоджень. На жаль, кожен такий удар, такі руйнування - це сотні мільйонів гривень, інколи доларів. Якщо підраховувати наслідки за останній місяць - це мільярди”, - додала Гринчук.

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Теги: світло, відключення
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