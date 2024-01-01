Де купити паску в Луцьку: ціни
28 квітень, 23:11
У Луцьку мало не кожен ресторан чи пекарня пропонують замовити і купити паску до свята.
Телеграм-канал «Смачний Луцьк – ресторани, кафе, бари, паби, їжа нашого міста» запропонував декілька варіантів, де можна придбати смачну паску у Луцьку, передає "Конкурент".
До 200 гривень:
«Базилік»:
З вʼяленою вишнею, журавлиною та бобами тонка, 370 г – 200 грн
З кокосом та білим шоколадом, 370 г – 200 грн
«Корона Вітовта»:
З цукатами, 600 г – 190 грн
Гіпермаркет «Там Там»:
«Вишукана, Елітна», 500 г – 129,90 грн
«Домашня», 300 г – 59,90 грн
«Дитяча», 100 г – 25,90 грн
Панетоне 500 г – 129,90 грн
Паска «Там Там», 200 г – 19,90 грн
До 500 гривень:
«Бравий Швейк»:
Класична, 400 г – 500 грн
«Студія хліба»:
З цукатами та бельгійським шоколадом, 450 г – 350 грн
«marmulyada_lutsk»:
Апельсинова з родзинками та журавлиною, 500 г – 330 грн
Ванільно-шоколадна з лимонними цукатами, 600 г – 400 грн
«Cafe de Vino»:
• З білим шоколадом, 500 г – 400 грн
«Не про хліб»:
Меренгова чи шоколадна паска:
300 г – 180 грн
550 г – 300 грн
1000 г – 480 грн
«Cake Lovely Lutsk»:
З шоколадними дропсами, 400-500 г – 300 грн
З родзинками та курагою, 400-500 г – 300 грн
«Мʼята»:
Панетоне нутелла/фісташка/карамеллю, 700 г – 700 грн
Крафін, 500 г – 500 грн
«good morning»:
Панетоне, 150 г – 150 грн, 450 г – 300 грн
Сирна паска, 540 г – 590 грн
«Сулі Гулі»:
Паска з шоколадом, журавлиною та цукатами: 350 г – 220 грн, 550 г – 290 грн
Сирна паска «Три шоколади» та «Фісташка з малиною», 700 г – 390 грн
«Ring Coffee»:
Панетоне шоколадний, 500 г – 300 грн
Від 600 гривень:
«Happy Bakery»:
Панетоне, 600 г – 640 грн
«Good Mood Food»:
Паска з фісташками і лаймовим кремом, 650 г – 1090 грн
Шоколадна паска з шоколадним кремом, 650 г – 1090 грн
Класична паска з сухофруктами, 550 г – 720 грн
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Телеграм-канал «Смачний Луцьк – ресторани, кафе, бари, паби, їжа нашого міста» запропонував декілька варіантів, де можна придбати смачну паску у Луцьку, передає "Конкурент".
До 200 гривень:
«Базилік»:
З вʼяленою вишнею, журавлиною та бобами тонка, 370 г – 200 грн
З кокосом та білим шоколадом, 370 г – 200 грн
«Корона Вітовта»:
З цукатами, 600 г – 190 грн
Гіпермаркет «Там Там»:
«Вишукана, Елітна», 500 г – 129,90 грн
«Домашня», 300 г – 59,90 грн
«Дитяча», 100 г – 25,90 грн
Панетоне 500 г – 129,90 грн
Паска «Там Там», 200 г – 19,90 грн
До 500 гривень:
«Бравий Швейк»:
Класична, 400 г – 500 грн
«Студія хліба»:
З цукатами та бельгійським шоколадом, 450 г – 350 грн
«marmulyada_lutsk»:
Апельсинова з родзинками та журавлиною, 500 г – 330 грн
Ванільно-шоколадна з лимонними цукатами, 600 г – 400 грн
«Cafe de Vino»:
• З білим шоколадом, 500 г – 400 грн
«Не про хліб»:
Меренгова чи шоколадна паска:
300 г – 180 грн
550 г – 300 грн
1000 г – 480 грн
«Cake Lovely Lutsk»:
З шоколадними дропсами, 400-500 г – 300 грн
З родзинками та курагою, 400-500 г – 300 грн
«Мʼята»:
Панетоне нутелла/фісташка/карамеллю, 700 г – 700 грн
Крафін, 500 г – 500 грн
«good morning»:
Панетоне, 150 г – 150 грн, 450 г – 300 грн
Сирна паска, 540 г – 590 грн
«Сулі Гулі»:
Паска з шоколадом, журавлиною та цукатами: 350 г – 220 грн, 550 г – 290 грн
Сирна паска «Три шоколади» та «Фісташка з малиною», 700 г – 390 грн
«Ring Coffee»:
Панетоне шоколадний, 500 г – 300 грн
Від 600 гривень:
«Happy Bakery»:
Панетоне, 600 г – 640 грн
«Good Mood Food»:
Паска з фісташками і лаймовим кремом, 650 г – 1090 грн
Шоколадна паска з шоколадним кремом, 650 г – 1090 грн
Класична паска з сухофруктами, 550 г – 720 грн
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