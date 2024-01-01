Де купити паску в Луцьку: ціни

Де купити паску в Луцьку: ціни
У Луцьку мало не кожен ресторан чи пекарня пропонують замовити і купити паску до свята.

Телеграм-канал «Смачний Луцьк – ресторани, кафе, бари, паби, їжа нашого міста» запропонував декілька варіантів, де можна придбати смачну паску у Луцьку, передає "Конкурент".

До 200 гривень:

«Базилік»:

З вʼяленою вишнею, журавлиною та бобами тонка, 370 г – 200 грн
З кокосом та білим шоколадом, 370 г – 200 грн

«Корона Вітовта»:

З цукатами, 600 г – 190 грн

Гіпермаркет «Там Там»:

«Вишукана, Елітна», 500 г – 129,90 грн
«Домашня», 300 г – 59,90 грн
«Дитяча», 100 г – 25,90 грн
Панетоне 500 г – 129,90 грн
Паска «Там Там», 200 г – 19,90 грн

До 500 гривень:

«Бравий Швейк»:

Класична, 400 г – 500 грн

«Студія хліба»:

З цукатами та бельгійським шоколадом, 450 г – 350 грн
«marmulyada_lutsk»:

Апельсинова з родзинками та журавлиною, 500 г – 330 грн
Ванільно-шоколадна з лимонними цукатами, 600 г – 400 грн

«Cafe de Vino»:

• З білим шоколадом, 500 г – 400 грн

«Не про хліб»:

Меренгова чи шоколадна паска:
300 г – 180 грн
550 г – 300 грн
1000 г – 480 грн
«Cake Lovely Lutsk»:

З шоколадними дропсами, 400-500 г – 300 грн
З родзинками та курагою, 400-500 г – 300 грн

«Мʼята»:

Панетоне нутелла/фісташка/карамеллю, 700 г – 700 грн
Крафін, 500 г – 500 грн

«good morning»:

Панетоне, 150 г – 150 грн, 450 г – 300 грн
Сирна паска, 540 г – 590 грн

«Сулі Гулі»:

Паска з шоколадом, журавлиною та цукатами: 350 г – 220 грн, 550 г – 290 грн
Сирна паска «Три шоколади» та «Фісташка з малиною», 700 г – 390 грн
«Ring Coffee»:

Панетоне шоколадний, 500 г – 300 грн

Від 600 гривень:

«Happy Bakery»:

Панетоне, 600 г – 640 грн

«Good Mood Food»:

Паска з фісташками і лаймовим кремом, 650 г – 1090 грн
Шоколадна паска з шоколадним кремом, 650 г – 1090 грн
Класична паска з сухофруктами, 550 г – 720 грн

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Теги: паска, ціни, Луцьк
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