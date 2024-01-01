Де купити паску в Луцьку: ціни





Телеграм-канал «Смачний Луцьк – ресторани, кафе, бари, паби, їжа нашого міста» запропонував декілька варіантів, де можна придбати смачну паску у Луцьку, передає



До 200 гривень:



«Базилік»:



З вʼяленою вишнею, журавлиною та бобами тонка, 370 г – 200 грн

З кокосом та білим шоколадом, 370 г – 200 грн



«Корона Вітовта»:



З цукатами, 600 г – 190 грн



Гіпермаркет «Там Там»:



«Вишукана, Елітна», 500 г – 129,90 грн

«Домашня», 300 г – 59,90 грн

«Дитяча», 100 г – 25,90 грн

Панетоне 500 г – 129,90 грн

Паска «Там Там», 200 г – 19,90 грн



До 500 гривень:



«Бравий Швейк»:



Класична, 400 г – 500 грн



«Студія хліба»:



З цукатами та бельгійським шоколадом, 450 г – 350 грн

«marmulyada_lutsk»:



Апельсинова з родзинками та журавлиною, 500 г – 330 грн

Ванільно-шоколадна з лимонними цукатами, 600 г – 400 грн



«Cafe de Vino»:



• З білим шоколадом, 500 г – 400 грн



«Не про хліб»:



Меренгова чи шоколадна паска:

300 г – 180 грн

550 г – 300 грн

1000 г – 480 грн

«Cake Lovely Lutsk»:



З шоколадними дропсами, 400-500 г – 300 грн

З родзинками та курагою, 400-500 г – 300 грн



«Мʼята»:



Панетоне нутелла/фісташка/карамеллю, 700 г – 700 грн

Крафін, 500 г – 500 грн



«good morning»:



Панетоне, 150 г – 150 грн, 450 г – 300 грн

Сирна паска, 540 г – 590 грн



«Сулі Гулі»:



Паска з шоколадом, журавлиною та цукатами: 350 г – 220 грн, 550 г – 290 грн

Сирна паска «Три шоколади» та «Фісташка з малиною», 700 г – 390 грн

«Ring Coffee»:



Панетоне шоколадний, 500 г – 300 грн



Від 600 гривень:



«Happy Bakery»:



Панетоне, 600 г – 640 грн



«Good Mood Food»:



Паска з фісташками і лаймовим кремом, 650 г – 1090 грн

Шоколадна паска з шоколадним кремом, 650 г – 1090 грн

Класична паска з сухофруктами, 550 г – 720 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мало не кожен ресторан чи пекарня пропонують замовити і купити паску до свята.Телеграм-канал «Смачний Луцьк – ресторани, кафе, бари, паби, їжа нашого міста» запропонував декілька варіантів, де можна придбати смачну паску у Луцьку, передає "Конкурент" До 200 гривень:З вʼяленою вишнею, журавлиною та бобами тонка, 370 г – 200 грнЗ кокосом та білим шоколадом, 370 г – 200 грнЗ цукатами, 600 г – 190 грн«Вишукана, Елітна», 500 г – 129,90 грн«Домашня», 300 г – 59,90 грн«Дитяча», 100 г – 25,90 грнПанетоне 500 г – 129,90 грнПаска «Там Там», 200 г – 19,90 грнДо 500 гривень:Класична, 400 г – 500 грнЗ цукатами та бельгійським шоколадом, 450 г – 350 грн«marmulyada_lutsk»:Апельсинова з родзинками та журавлиною, 500 г – 330 грнВанільно-шоколадна з лимонними цукатами, 600 г – 400 грн• З білим шоколадом, 500 г – 400 грнМеренгова чи шоколадна паска:300 г – 180 грн550 г – 300 грн1000 г – 480 грн«Cake Lovely Lutsk»:З шоколадними дропсами, 400-500 г – 300 грнЗ родзинками та курагою, 400-500 г – 300 грнПанетоне нутелла/фісташка/карамеллю, 700 г – 700 грнКрафін, 500 г – 500 грнПанетоне, 150 г – 150 грн, 450 г – 300 грнСирна паска, 540 г – 590 грнПаска з шоколадом, журавлиною та цукатами: 350 г – 220 грн, 550 г – 290 грнСирна паска «Три шоколади» та «Фісташка з малиною», 700 г – 390 грн«Ring Coffee»:Панетоне шоколадний, 500 г – 300 грнВід 600 гривень:Панетоне, 600 г – 640 грнПаска з фісташками і лаймовим кремом, 650 г – 1090 грнШоколадна паска з шоколадним кремом, 650 г – 1090 грнКласична паска з сухофруктами, 550 г – 720 грн

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