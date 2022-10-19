Росіянка, яка 17 років живе на Волині, хоче отримати громадянство України

35-річна— громадянка Росії, яка 17 років тому переїхала на Волинь. Жінка має посвідку на постійне проживання в Україні, але у січні 2023 року у неї закінчився термін дії закордонного паспорта Росії. Тепер за прострочений документ платить штрафи.Суспільномурозповіла: з 5 років виховувалася у дитячому будинку. 17 років тому в Росії познайомилася з ковельчанином, вийшла заміж. Нині живе і працює в Ковелі, виховує трьох дітей, з чоловіком розлучена.Перша спроба Тетяни Винокурової змінити громадянствоУ 2013 році Тетяна Винокурова виготовила закордонний паспорт Російської Федерації та отримала посвідку на постійне місце проживання на території України. Тоді ж, з її слів, намагалася позбутися російського громадянства."Я зверталася в консульство Росії у Львові, щоб змінити громадянство. Юрист мені назвав чималу суму грошей, яку я маю заплатити, щоб вони зібрали всі документи. Для мене тоді це була непідйомна сума. Якби я знала, що почнеться війна, то звісно я б пробувала кожен рік", — каже Тетяна Винокурова.У січні 2023 року у жінки закінчився термін дії закордонного паспорта Російської Федерації. З її слів, напередодні восени намагалася виїхати до Польщі, аби у російському консульстві оновити документ."Але до Польщі мене не впустили. Наразі на території України закордонний паспорт неможливо зробити, бо тут закриті всі консульства Росії. Але і виїхати теж не можу, бо термін дії паспорта закінчився", — говорить Тетяна Винокурова.Зі слів Тетяни Винокурової, у грудні 2023 року за прострочений закордонний паспорт Російської Федерації вона сплатила штраф понад 3 тисячі гривень. Через пів року, якщо питання не вирішить, суму штрафу подвоять."Не вибирала я там, де народитися, але дуже соромно, що з такої країни, яка на нас напала. Я проживаю в Україні, тут працюю і не збираюся звідси виїжджати. Я згідна взагалі відмовитися від цього громадянства, якщо є така можливість і отримати громадянство України", — зізнається Тетяна Винокурова.Які законні підстави для перебування іноземців в УкраїніДля законного перебування на території України іноземці повинні мати чинний документ, що посвідчує особу та посвідку на проживання, розповідає начальник відділу Управління Державної міграційної служби України у Волинській області Микола Поліщук. З його слів, у разі втрати або закінчення терміну дії документа наступає адміністративна відповідальність."Це стосується проживання іноземців та осіб без громадянства за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився. Мінімальний штраф — 3 400 гривень", — каже начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції Управління Державної міграційної служби ВолиніЗі слів Миколи Поліщука, торік за порушення міграційного законодавства на Волині оштрафували понад 170 іноземців."Якщо говорити про громадян Російської Федерації, дипломатичні установи країни-агресора не працюють на території України. Однак ці установи працюють за межами України. Зокрема, в Республіці Польща, Угорщині та Молдові", — говорить Микола Поліщук.15 квітня 2024 року Тетяна Винокурова написала листа до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, у якому просить допомогти вирішити її питання.Представниця Уповноваженого у Волинській областітелефоном Суспільному підтвердила, що лист до офісу омбудсмена надійшов. Зараз, з її слів, триває перевірка документів, а далі — розгляд самої справи, який займе орієнтовно 2-3 тижні.