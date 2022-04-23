На Великдень комендантську годину не скасують: як святитимуть паску у соборі в Луцьку

Михаїл розповів, що у комендантську годину служба буде з певними обмеженнями.



Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



«Ми дотримуємося чинного законодавства та відповідних постанов, але нічні богослужіння у нас також будуть тривати. Просто парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після. Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі», - розповів владика Михаїл.



Тих же, хто планує прийти до храму, на ранкову чи денну Великодні служби, чекатимуть у соборі з 6-ої години ранку.



До слова, у пасхальну ніч поліція буде лояльної до вірян, які йтимуть до храму з невеликим запізненням після початку комендантської години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нічне Великоднє богослужіння у Луцьку в соборі Святої Трійці обов’язкове буде, однак варто врахувати воєнний час. Владика Волинської єпархії ПЦУрозповів, що у комендантську годину служба буде з певними обмеженнями.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН «Ми дотримуємося чинного законодавства та відповідних постанов, але нічні богослужіння у нас також будуть тривати. Просто парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після. Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі», - розповів владика Михаїл.Тих же, хто планує прийти до храму, на ранкову чи денну Великодні служби, чекатимуть у соборі з 6-ої години ранку.До слова, у пасхальну ніч поліція буде лояльної до вірян, які йтимуть до храму з невеликим запізненням після початку комендантської години.

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