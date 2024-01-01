На війні загинув Герой з Волині Тарас Миронов

Тарас Миронов.



Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.



Загинув мужній Герой, житель села Оленине – Миронов Тарас Костянтинович, 1991 року народження.



Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 28 квітня 2024 року в Донецькій області.



Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим захисником Тарасом Мироновим будуть інформувати додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїн з ВолиніПро це повідомляє Камінь-Каширська громада.Загинув мужній Герой, житель села Оленине – Миронов Тарас Костянтинович, 1991 року народження.Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 28 квітня 2024 року в Донецькій області.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим захисником Тарасом Мироновим будуть інформувати додатково.

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