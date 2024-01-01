На війні загинув Герой з Волині Тарас Миронов

На війні загинув Герой з Волині Тарас Миронов
На Донеччині загинув воїн з Волині Тарас Миронов.

Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.

Загинув мужній Герой, житель села Оленине – Миронов Тарас Костянтинович, 1991 року народження.

Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 28 квітня 2024 року в Донецькій області.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим захисником Тарасом Мироновим будуть інформувати додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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