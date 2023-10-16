Волинські нацгвардійці отримали бойовий прапор

Волинські нацгвардійці отримали бойовий прапор
Командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко вручив командиру частини волинських гвардійців бойовий прапор.

Його отримав командир частини Нацгвардії підполковник Володимир Олійник, повідомили у Волинській частині Нацгвардії України, передає Суспільне.

У частині зазначили, що бойові прапори вручили командирам військових частин Нацгвардії, підрозділи яких виконують бойові завдання по захисту територіальної цілісності України.

Починаючи з 2014 року особовий склад волинських Нацгвардійців брав безпосередню участь у виконанні завдань в АТО та ООС на сході України. З початку повномасштабного вторгнення гвардійці виконували завдання на півночі регіону та поповнювали ряди штурмових підрозділів і надалі особовий склад продовжує виконувати завдання на східних напрямках.

Загалом, бойові прапори отримали 10 військових частин Національної гвардії України.

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Теги: прапор, Нацгвардійці
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