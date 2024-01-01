Не встиг відзначити 50-річний ювілей: до Луцька «на щиті» повернеться Герой Юрій Сілюк
Сьогодні, 18:18
У понеділок, 29 квітня, у Луцьку «на щиті» зустрінуть полеглого Героя Юрія Сілюка.
Про це повідомив Олександр Лєсной у соціальній мережі «Facebook», передає ВСН.
«Орієнтовний час прибуття екіпажу з Юрічем 29 квітня, 2-4 година ночі», - йдеться в повідомленні.
Активіст Волинської самооборони, відеооператор Юрій Сілюк загинув 26 квітня під час бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
1 червня військовому мало би виповнитись 50 років.
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Про це повідомив Олександр Лєсной у соціальній мережі «Facebook», передає ВСН.
«Орієнтовний час прибуття екіпажу з Юрічем 29 квітня, 2-4 година ночі», - йдеться в повідомленні.
Активіст Волинської самооборони, відеооператор Юрій Сілюк загинув 26 квітня під час бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
1 червня військовому мало би виповнитись 50 років.
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