Стало відомо, коли на Волині прощатимуться із Героїнею Аллою Пушкарчук

Алла Пушкарчук (Рута), яка загинула на війні.



Про це повідомили в Рожищенській міській раді.



У понеділок, 29 квітня 2024 року, громада зустрічатиме захисницю України Аллу Вікторівну Пушкарчук, яка віддала своє життя, боронячи рідну країну від ворожих окупантів.



О 18.00 годині у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.



Далі траурний кортеж слідуватиме до рідного дому загиблої у Соколі.



Чин відспівування 29-річної Алли Пушкарчук відбудеться 30 квітня.

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