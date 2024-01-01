Стало відомо, коли на Волині прощатимуться із Героїнею Аллою Пушкарчук
Сьогодні, 17:18
У понеділок, 29 квітня, на Волинь назавжди повернеться Героїня Алла Пушкарчук (Рута), яка загинула на війні.
Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
У понеділок, 29 квітня 2024 року, громада зустрічатиме захисницю України Аллу Вікторівну Пушкарчук, яка віддала своє життя, боронячи рідну країну від ворожих окупантів.
О 18.00 годині у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурний кортеж слідуватиме до рідного дому загиблої у Соколі.
Чин відспівування 29-річної Алли Пушкарчук відбудеться 30 квітня.
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Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
У понеділок, 29 квітня 2024 року, громада зустрічатиме захисницю України Аллу Вікторівну Пушкарчук, яка віддала своє життя, боронячи рідну країну від ворожих окупантів.
О 18.00 годині у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурний кортеж слідуватиме до рідного дому загиблої у Соколі.
Чин відспівування 29-річної Алли Пушкарчук відбудеться 30 квітня.
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