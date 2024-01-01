Чого боявся на кулінарному шоу «МастерШеф» волинянин Віталій Наливайко

Віталій Наливайко, який був учасником 13-ого сезону телепроєкту «МастерШеф», розповів, чого боявся під час зйомок та чим шоу стало для нього цінним.



Своїми думками волинський «Француз» ексклюзивно поділився із сайтом новин Луцька та Волині



«Я йшов на проєкт з мінімальним багажем кулінарних знань. А там я дуже багато дізнався. Що таке су-від, для чого він, як його готувати, що таке дефрагментація, як правильно смажити, для чого використовуються різні девайси на кухні… Це для мене була велика кулінарна школа.



Дуже добре пам’ятаю перший раз, коли заходив до жюрі, як боявся, не знав що говорити, камер мільйон, світло в очі світить, толком нічого не бачиш, ноги трусяться… З кожною зйомкою звикаєш, вже навіть починає це подобатися», – сказав Віталій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кухар з Волині, який був учасником 13-ого сезону телепроєкту «МастерШеф», розповів, чого боявся під час зйомок та чим шоу стало для нього цінним.Своїми думками волинський «Француз» ексклюзивно поділився із сайтом новин Луцька та Волині «Конкурент» «Я йшов на проєкт з мінімальним багажем кулінарних знань. А там я дуже багато дізнався. Що таке су-від, для чого він, як його готувати, що таке дефрагментація, як правильно смажити, для чого використовуються різні девайси на кухні… Це для мене була велика кулінарна школа.Дуже добре пам’ятаю перший раз, коли заходив до жюрі, як боявся, не знав що говорити, камер мільйон, світло в очі світить, толком нічого не бачиш, ноги трусяться… З кожною зйомкою звикаєш, вже навіть починає це подобатися», – сказав Віталій.

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