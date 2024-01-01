Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 19-21° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° тепла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 19-21° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° тепла.

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