Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 19-21° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 19-21° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° тепла.
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