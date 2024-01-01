Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 19-21° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23° тепла.



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Теги: Волинь, погода
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