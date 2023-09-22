У білорусі «вагнерівці» навчають місцевих курсантів

залишки військових злочинців з «вагнер» провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.



Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.



За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі “Борщівка” Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.



Таким чином маріонетковий режим алєксандра лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.



Центр національного спротиву дякує білоруському підпіллю за допомогу в відстежуванні соціально-політичних процесів у захопленій кремлем країні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованій білорусіпровели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі “Борщівка” Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.Таким чином маріонетковий режим алєксандра лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.Центр національного спротиву дякує білоруському підпіллю за допомогу в відстежуванні соціально-політичних процесів у захопленій кремлем країні.

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