У білорусі «вагнерівці» навчають місцевих курсантів
Сьогодні, 18:20
У тимчасово окупованій білорусі залишки військових злочинців з «вагнер» провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі “Борщівка” Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.
Таким чином маріонетковий режим алєксандра лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.
Центр національного спротиву дякує білоруському підпіллю за допомогу в відстежуванні соціально-політичних процесів у захопленій кремлем країні.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
За повідомленнями місцевих, навчання відбулись на військовому стрільбищі “Борщівка” Речицького району Гомельської області. На них курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту навчали стріляти з АК-74.
Таким чином маріонетковий режим алєксандра лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.
Центр національного спротиву дякує білоруському підпіллю за допомогу в відстежуванні соціально-політичних процесів у захопленій кремлем країні.
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