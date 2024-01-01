Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині

Захищаючи Україну, на Луганщині загинув 39-річний житель волинського села БаківціПро це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.Ще один воїн з громади поповнив ряди Небесного Легіону. 16 квітня 2024 року в результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва на Луганщині загинув 39-річний житель села Баківці Луцик Дмитро Іванович.«Схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Поділяємо біль втрати кращих синів України на шляху нелегкої боротьби за нашу свободу», - зазначили у громаді.Прощання з Дмитром Луциком відбудеться завтра, 23 квітня.О 10:00 кортеж з тілом воїна вирушить з моргу Луцька.Орієнтовно о 10:30 Героя зустрічатимуть по вулиці Зарічній у селі Баківці, звідки траурна процесія вирушить до будинку полеглого.Об 11:00 розпочнеться церемонія відспівування у місцевому храмі, звідки Герой вирушить у місце свого останнього спочинку – кладовище села Баківці.«Вічна пам'ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.