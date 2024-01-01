Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині
Сьогодні, 18:01
Захищаючи Україну, на Луганщині загинув 39-річний житель волинського села Баківці Дмитро Луцик.
Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Ще один воїн з громади поповнив ряди Небесного Легіону. 16 квітня 2024 року в результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва на Луганщині загинув 39-річний житель села Баківці Луцик Дмитро Іванович.
«Схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Поділяємо біль втрати кращих синів України на шляху нелегкої боротьби за нашу свободу», - зазначили у громаді.
Прощання з Дмитром Луциком відбудеться завтра, 23 квітня.
О 10:00 кортеж з тілом воїна вирушить з моргу Луцька.
Орієнтовно о 10:30 Героя зустрічатимуть по вулиці Зарічній у селі Баківці, звідки траурна процесія вирушить до будинку полеглого.
Об 11:00 розпочнеться церемонія відспівування у місцевому храмі, звідки Герой вирушить у місце свого останнього спочинку – кладовище села Баківці.
«Вічна пам'ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Ще один воїн з громади поповнив ряди Небесного Легіону. 16 квітня 2024 року в результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва на Луганщині загинув 39-річний житель села Баківці Луцик Дмитро Іванович.
«Схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. Поділяємо біль втрати кращих синів України на шляху нелегкої боротьби за нашу свободу», - зазначили у громаді.
Прощання з Дмитром Луциком відбудеться завтра, 23 квітня.
О 10:00 кортеж з тілом воїна вирушить з моргу Луцька.
Орієнтовно о 10:30 Героя зустрічатимуть по вулиці Зарічній у селі Баківці, звідки траурна процесія вирушить до будинку полеглого.
Об 11:00 розпочнеться церемонія відспівування у місцевому храмі, звідки Герой вирушить у місце свого останнього спочинку – кладовище села Баківці.
«Вічна пам'ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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