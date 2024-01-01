Екс-начальника управління Волинської ОВА судять за корупцію

Валентин Кухарик. Справу розглядає Луцький міськрайонний суд.



Обвинувачений в корупції експосадовець попросив державного адвоката. Суду пояснив, що є безробітним і не має грошей на приватного захисника. Судове засідання у справі відбулося 19 квітня, пише



Ексочільника обласних управлінь юстиції та екології судять за вимагання та одержання хабаря у розмірі 51 тисячі грн. Затримали посадовця під час отримання траншу розміром 19 тис. грн. За версією слідства, гроші він брав за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.



Сам Валентин Кухарик коментувати справу відмовився.







Адвокатка в свою чергу просила зробити перерву в засіданні, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив.



Нагадаємо, що попри те, що Валентин Кухарик стверджує, що не має грошей на приватного захисника, раніше він відсудив в органів юстиції 1,5 млн грн компенсації за звільнення з посади начальника управління юстиції Волині. А за 2022 рік задекларував 446 тисяч заробітної плати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині перед судом постав колишній начальник управління екології і природних ресурсів ОДА. Справу розглядає Луцький міськрайонний суд.Обвинувачений в корупції експосадовець попросив державного адвоката. Суду пояснив, що є безробітним і не має грошей на приватного захисника. Судове засідання у справі відбулося 19 квітня, пише Сила правди Ексочільника обласних управлінь юстиції та екології судять зау розмірі 51 тисячі грн. Затримали посадовця під час отримання траншу розміром 19 тис. грн. За версією слідства, гроші він брав за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.Сам Валентин Кухарик коментувати справу відмовився.Адвокатка в свою чергу просила зробити перерву в засіданні, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив.Нагадаємо, що попри те, що Валентин Кухарик стверджує, що не має грошей на приватного захисника, раніше вінза звільнення з посади начальника управління юстиції Волині. А за 2022 рік задекларував 446 тисяч заробітної плати.

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