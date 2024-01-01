Екс-начальника управління Волинської ОВА судять за корупцію

Екс-начальника управління Волинської ОВА судять за корупцію
На Волині перед судом постав колишній начальник управління екології і природних ресурсів ОДА Валентин Кухарик. Справу розглядає Луцький міськрайонний суд.

Обвинувачений в корупції експосадовець попросив державного адвоката. Суду пояснив, що є безробітним і не має грошей на приватного захисника. Судове засідання у справі відбулося 19 квітня, пише Сила правди.

Ексочільника обласних управлінь юстиції та екології судять за вимагання та одержання хабаря у розмірі 51 тисячі грн. Затримали посадовця під час отримання траншу розміром 19 тис. грн. За версією слідства, гроші він брав за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Сам Валентин Кухарик коментувати справу відмовився.



Адвокатка в свою чергу просила зробити перерву в засіданні, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, що попри те, що Валентин Кухарик стверджує, що не має грошей на приватного захисника, раніше він відсудив в органів юстиції 1,5 млн грн компенсації за звільнення з посади начальника управління юстиції Волині. А за 2022 рік задекларував 446 тисяч заробітної плати.

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Теги: суд, Волинь
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