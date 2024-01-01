Начальника управління Волинської ОВА судитимуть за одержання хабаря
Сьогодні, 13:24
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником управління Волинської ОВА Валентином Кухариком.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця, який займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, неправомірну вигоду за погодження таких дозволів.
Усього задокументовано одержання начальником управління 51 тис. гривень.
Під час одержання останнього траншу в 19000 грн 05 жовтня 2023 року його затримали правоохоронці.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця, який займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, неправомірну вигоду за погодження таких дозволів.
Усього задокументовано одержання начальником управління 51 тис. гривень.
Під час одержання останнього траншу в 19000 грн 05 жовтня 2023 року його затримали правоохоронці.
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